شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل الوثيقة التاريخية المقدّمة من وزير الصحة لأمير تبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قدّم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الأربعاء، وثيقة تاريخية إلى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان.

وتضمنت الوثيقة التي تعود إلى شهر ذي القعدة عام 1365هـ، مطالب من أعيان المدينة للأمير بأنهم يحتاجون إلى طبيب.

كما شمل الطلب بالرأي بالإبراق للمقام السامي بطلب طبيب، وأكدت أن عموم أهل البلدة والموظفين في حاجة إليه.

يذكر أن الوثيقة تعود إلى عهد المؤسس رحمه الله، حيث كان أمير مدينة تبوك حينها الأمير عبدالرحمن بن محارب.

وأكد سموه ما تمثله الخدمات الصحية من أهمية للمواطن الذي يتطلع إلى تحقيق أفضل تلك الخدمات والرعاية الصحية في ظل ما يلقاه قطاع الصحة من اهتمام ودعم من الحكومة الرشيدة – أعزها الله – بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله ، وحرصهما على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين .

ثم قدم معالي الوزير هدية تذكاريه لسموه بهذه المناسبة وأعرب معاليه عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك على الاستقبال، ودعمه واهتمام سموه في متابعة كافة الخدمات الصحية بالمنطقة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني ووكلاء وزارة الصحية .

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