شكرا لمتابعة خبر عن لا تقرأ ولا تكتب.. مواطنة تتم حفظ القرآن الكريم بعد عقدين في حفر الباطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكنت مواطنة تبلغ من العمر 60 عاماً، من حفظ القرآن الكريم كاملًا بعد 18 عامًا من التحاقها بمدرسة أم سلمة لتحفيظ وتلاوة القرآن الكريم في حي السليمانية بحفر الباطن، على الرغم من أنها لا تستطيع القراءة أو الكتابة.

وتم تكريم المواطنة التي بدأت حفظ القرآن منذ عقدين عت طريق المسجل والأشرطة، ضمن الـ120 حافظًا وحافظة لكتاب الله رغم كونها لا تقرأ ولا تكتب.

وكانت تستمع للآية في المسجل وتوقف التسجيل ومن ثم تكررها، ثم التحقت بمدرسة أم سلمة منذ افتتاحه في عام 1419هـ حتى أتمت حفظ القرآن كاملاً بعد 18 عاملًا من الإصرار.