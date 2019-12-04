شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة تحذر من تجزئة وتحويل الأموال إلى عدة أشخاص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، من تجزئة وتحويل الأموال النقدية إلى عدة ‏ أشخاص في حسابات بنكية مختلفة؛ مما قد يعرضك للوقوع في شبهة غسيل أموال. وقالت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” احذر من أي طلب يتعلق باستلام أموال نقدية لإيداعها في حسابك البنكي بغرض تجزئتها وتحويلها إلى عدة أشخاص في حسابات بنكية، تحت طائلة المُساءلة الجزائية لمساهمتك في شبهة عملية غسل أموال ” .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة تحذر من تجزئة وتحويل الأموال إلى عدة أشخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.