شكرا لمتابعة خبر عن «الزكاة والدخل» تكشف عن آلية جديدة للتأكد من نظامية السجائر المتوفرة بالأسواق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل لعموم المستهلكين من المواطنين والمقيمين ، عن إتاحة آلية للتحقق من نظامية منتجات السجائر المتوفرة بالأسواق ، عبر تطبيق “تحقق” الذي وفرته على متاجر الهواتف الذكية بنظامي “أندرويد” و”آي أو إس”.
وأشارت الهيئة في تغريدة على حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى أن السجائر النظامية تكون مختومة بختم الهيئة.
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