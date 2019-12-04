شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» تطالب 1059 متقدما على وظائفها بالمراجعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - طالبت وزارة الصحة 1059 مواطنًا ومواطنة من المتقدمين والمتقدمات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، والمعلن عنها في 2019/11/10م على موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني، بمراجعة أي من مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات الصحية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، بداية من يوم الأحد الموافق 2019/12/8م، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 2019/12/12.

ودعت الصحة المتقدمين باستكمال إجراءات ترشحهم مصطحبين معهم الوثائق التالية:الهوية الوطنية مع نسخة منها، أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة، أصل وثيقة التخرج، مع نسخة منها، موضحًا فيها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج، الحاصلون على المؤهلات الخارجية؛ يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل، شهادة الامتياز، وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.

ولفتت الصحة إلى أن المتقدمين والمتقدمات قد تمت مفاضلتهم، وتبين أحقيتهم في الترشح وفقًا لنقاط المؤهل، والأقدمية، والرغبات المكانية، مؤكدة أن مَنْ لم يحضر لاستكمال إجراءاته خلال فترة الترشح، سيعد ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.