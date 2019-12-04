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قنصلية المملكة في هونج كونج تصدر تنبيها للمواطنين

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الرياض - علي القحطاني - حذرت قنصلية المملكة في هونج كونج المواطنين  بعدم التوجّه إلى أماكن عدة؛  نظراً للإعلان عن قيام مظاهرات بها.

وأوضحت قنصلية المملكة في هونج كونج عبر حسابها في موقع “تويتر”:”حرصاً على سلامة المواطنين في هونج كونج تود القنصلية التنبيه بالابتعاد عن المناطق التالية:Hung Hom, Polytechnic University، To Kwa Wan وذلك للإعلان عن قيام مظاهرات بتلك المناطق هذا اليوم متمنين دوام السلامة للجميع”.

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