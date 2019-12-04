شكرا لمتابعة خبر عن «الضمان الصحي» يحسم الجدل في تغطية شركات التأمين للأمراض الوراثية والضغط والسكر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف مجلس الضمان الصحي اليوم الأربعاء أن شركات التأمين ملزمة بتغطية الأمراض الوراثية وأمراض الضغط والسكر وختان الذكور بحد أقصى 500 ريال وبدون عمر محدد .

وأكد “الضمان الصحي ” أن وثيقة التأمين لا تنص على استثناء الأمراض الوراثية أو الضغط أو السكر وبالتالي فهي ملزمة بتغطيتهم .

كما كشف أن شركات التأمين ملزمة بصرف الأجهزة الطبية اللازمة للعلاج مثل أجهزة قياس الضغط والسكر ومضخات السكر وجهاز الربو وغيرها من الأجهزة عدا الأجهزة المستثناه بالوثيقة .