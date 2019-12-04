شكرا لمتابعة خبر عن «التعليم» توضح ضوابط نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة التعليم، عن بعض التوضحيات المتعلقة بضوابط نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة، وذلك ردًا على عدة استفسارات تلقتها من إدارات ومكاتب التعليم.
وأعلنت الوزارة في نوفمبر الماضي، عن ضوابط نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة، والتي تضمنت شروط النقل في حالات المرض او مرض الابن أو إعاقته أو تعرض المعلمة للإيذاء الجسدي، مشكلة لجانًا مختصة للنظر في طلباتهم.
كما أصدرت تعميمًا إلحاقيًا خلال الفترة الماضية، كشفت خلاله أن التقديم على برنامج عين لخدمات المعلم مستمر حتى نهاية العام الدراسي في 19/10/1441هـ، كما يُتاح طلب تمديد الندب على فترتين الأول من 4/4 حتى 7/5/1441هـ، والثانية من 3/9 وحتى 19/10/1441هـ.
وأشار التعميم إلى ضرورة أن يكون تعبئة استمارة «أطفال الإعاقة» من قبل إدارة التربية الخاصة بإدارة التعليم، على أن يتم النظر في حالتي الطلاق ووفاة الزوج اللتين وقعتا بعد المباشرة في التعليم.
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