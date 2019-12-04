شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة نانسي عجرم تفجر مفاجأة مزلزلة وتحرج فارس كرم: بدنا نولع الجو مع إنجي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علقت الفنانة نانسي عجرم على انتقادات وجهت لها بأنها طرحت أغنيتها “بدنا نولع الجو” عقب نجاح أغنية فارس كرم “الليلة بدنا نولعها” وقالت إن البعض يضخمون الأمور.

وقالت النجمة اللبنانية في حوار لها إن متابعيها يلحون عليها دائما لإصدار أعمال جديدة، وأن أغنية “بدنا نولع الجو” التي طرحتها منذ 8 أشهر، ما تزال “تكسر الأرض” كلما قامت بغنائها على خشبة المسرح.

قد يهمك ايضاً:

الفنانة نانسي عجرم تفجر مفاجأة مزلزلة وتحرج فارس كرم: بدنا نولع الجو مع إنجي



فنانة سعودية مشهورة تتعرض للتحرش من الشباب الخليجي.. وتوجه رسالة إلى ‘‘اشباه الرجال‘‘ وتحرض السعوديات على الثورة (صورة)

سما المصري تشرح ليلة الدخلة وتصرخ: الأوضاع تغيرت هكذا!



عاجل : مذيعة قناة اليمن اليوم “رحمة حجيرة“ تفجر مفاجأة مزلزلة : علي عبدالله صالح لايزال حيا وهذا الدليل وسيظهر قريبًا!



صورة نادرة لـ الملك سلمان وهو في سن المراهقة .. لن تصدق كيف كان جميل الوجه والمنظر؟ (شاهد)



السعودية تصحو اليوم على جريمة مروعة تهز المملكة



قبل ليلة الدخلة بساعات.. عروس تبيع زوجها بـ 10 ألآف دولار.. ومفاجأة بشأن المشتري!



صديق مقرب للفنان شعبان عبد الرحيم يفجر مفاجأة مدوية ويكشف ماذا حدث للراحل قبل وفاته!



خطير للغاية.. إذا ظهرت هذه العلامات على جسدك فأنت مهدد بذبحة صدرية قد تؤدي لوفاتك



خلافًا لجميع ما نشر.. صحفي مقرب من الحمادي ينسف كل التسريبات ويكشف هوية القاتل الحقيقي .. شاهد أول صورة

Advertisements

‘‘باللباس الأبيض‘‘.. الفنانة الشابة منة فضالي في أحدث ظهور لها تهز الانستجرام

وصفة بسيطة لتفتيح وتبييض المناطق الحساسة من الجسم يجعلها أكثر نعومة وإغراء

صحفي جنوبي: تعيين (البيض) برئاسة المجلس الانتقالي خسارة للمجلس ومكسب جديد للرئيس هادي ومشروع الدولة الاتحادية..!

مشروب بسيط إذا تناولته سبعة أيام متواصلة فإنه يخلصك من آلام الأسنان ويعالج مرض الربو والسعال بسرعة مذهلة

عاجل .. بشرى سارة يزفها الصحفي الجنوبي فتحي بن لزرق لكافة أبناء اليمن في الجنوب والشمال

الراقصة ”جوهرة” تخرج عن صمتها بعد تسريب فيديوهات مثيرة لها برفقة زوجها (شاهد)



اللحظات الأخيرة قبل رحيل شعبان عبد الرحيم مؤلمة للغاية.. تركته أسرته وحيدًا واختتم كلماته بـ‘‘مزحة‘‘ ..شاهد آخر ما قال وأبكى الجماهير!

وحول الانتقادات التي انتشرت بأن نانسي طرحت أغنية “بدنا نولع الجو” عقب نجاح أغنية فارس كرم “الليلة بدنا نولعها”، قالت نانسي: “استمعت إلى كلمات أغنية “بدنا نولّع الجو” قبل أن يطرح فارس كرم أغنيته “الليلة بدنا نولعها”. ولو افترضنا العكس، أين المشكلة؟ البعض يضخّمون الأمور، وأنا لا أرى مشكلة في ما حصل إذ إننا جميعاً “بدنا نولّعها”، أنا وأليسا ونجوى ونوال وعاصي ووائل… للأسف، أتاحت مواقع التواصل الاجتماعي فرصة للبعض للإيقاع بين الفنانين من دون أي تخطيط مسبق”.

وحول قيام فنانة أخرى بتسجيل أغنية “بدنا نولع الجو” بصوتها وصوّرتها في فيديو كليب، ومن ثم قيام نانسي بإصدار الأغنية، كشفت النجمة اللبنانية نانسي عجرم أنها لم تكن تعلم أن هذه الأغنية بيعت لفنانة أخرى، وقالت:”لم أكن أعلم أن هذه الأغنية بيعت لفنانة أخرى، فقبل أن أحصل على تنازل من الملحن جوزيف جحا، باشرت في تسجيلها وتصويرها فيديو كليب، وقبل إصدارها بأيام، علم مدير أعمالي جيجي لامارا بالمشكلة، لكننا قرّرنا طرحها، وبصراحة المغنية أنجي ليست مسؤولة عن هذا الخطأ، بل جوزيف جحا هو المسؤول، وقد لمناه على ما حصل”.

وحول بيع الأغنية لمطربين في آن واحد، قالت نانسي “لم يسبق له أن فعل ذلك معي. ورغم ذلك أنا سعيدة بنجاح الأغنية والكليب الذي صوّرته بأسلوب شعبي طريف”.

ومن جهة إمكانية تعاونها مجددا مع جوزيف جحا، قالت نانسي: “أحبّ العمل مع جوزيف جحا، فألحانه جميلة وأنا أقدّر ظروفه”.

المصدر: Sputnik Arabic | سبوتنيك عربي