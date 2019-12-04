الأوقاف تبحث بشأن استئجار سكن حجاج فلسطين في مكة المكرمة

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الأربعاء، أن لجنة من الوزارة سوف تتوجه إلى السعودية لإتمام إجراءات قضية استئجار سكن حجاج فلسطين للمحافظات الشمالية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك وفق مواصفات ومقاييس تضعها.

جاء ذلك خلال اجتماع، وفقاً للوكالة الرسمية، لبحث موضوع استئجار سكن حجاج فلسطين، وترأس وكيل وزارة الأوقاف حسام أبو الرب، وأعضاء لجنة الحج والعمرة في الوزارة، ومندوبين عن وزارات المالية، والسياحة والآثار، ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وشدد أبو الرب، أن اللجنة ماضية في تنفيذ سياستها باتجاه الرقي بوضع الحاج الفلسطيني، وتوفير كافة سبل الراحة والأمان له وفي كافة المحطات التي يمر بها خاصة فيما يتعلق بمراحل تنقله ومسكنه.

وأشار إلى أن باقي القضايا المتعلقة بموسم الحج الحالي ستناقش قبيل توقيع بروتوكول الحج مع وزارة الحج السعودية، خاصة فيما يتعلق بالمشاعر والمناسك و ترتيبات الاستقبال والإقامة في منى وعرفة.

بدوره، أوضح وكيل مساعد الحج والعمرة سليم الأشقر"، أن الوزارة متجهة نحو توفير فنادق تقع جميعها في المنطقة المركزية للحرم المكي، على أن تكون مصنفة حسب هيئة المواصفات والمقاييس السعودية، ومجهزة بجميع المرافق التي تخدم الحجاج، بينما لا تزيد المسافة بين الفندق و بلاط الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة على 150 مترا، وأن تكون جميعها فنادق مصنفة، مع تقديم وجبة إفطار يومية.