توجيهات بإيقاف منح الأراضي في الرياض.. وهذا أول إجراء تجاه من تم منحهم مسبقاً

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإيقاف منح الأراضي السكنية في مدينة الرياض. وتضمن الأمر أن مَن سبق منحه أراضٍ في مدينة الرياض ولم يتم تخصيص منحته، فتنتقل إلى أي مكان آخر مسموح بالمنح فيه.

وأشار نص الأمر الموجه لوزير الشؤون البلدية والقروية الملكف إلى أن أمانة منطقة الرياض أفادت بعدم توفر أراضٍ حكومية تحت يدها صالحة للتخطيط داخل حدود حماية التنمية لمدينة الرياض ، وفقاً لموقع أخبار24.

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