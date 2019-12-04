«الهلال الأحمر» يشارك في اليوم العالمي للإعاقة بجدة

نظـم مركـز المـلك عبـدالله لرعاية الأطفال المعوقين في جدة، مسابقة اليوم العالمي للإعاقة بمسمى «المملكة بألوان العالم» ويتضمن عرض لوحات فنية تحمل لمسات الموهوبين من أطفال المركز بمشاركة مجموعة من أشهر الفنانين.

وتم تنظيم فعاليات متنوعة بالمشاركة مع قطاعات مختلفة وعلى رأسها هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، ممثلة بالاتصال المؤسسي وفريق التطوع حيث أشرف على الركن الخاص الأستاذة هناء مسفر الشمراني وعدد من المتطوعين والمتطوعات.

وتضمن الركن تخصيص مسابقة للأطفال (المملكة بألوان العالم) من خلال وضع كراسات وألوان للأطفال وكان التفاعل إيجابيًا، عبر فيه الأطفال عن مدى حبهم وولائهم للملكة مملكة الإنسانية والتعريف بتطبيق (أسعفني)، وذلك عبر متاجر التطبيقات على الأجهزة الذكية التي تعمل على نظام تشغيل أبل (Los) والأندرويد (Android) وذلك استكمالاً للجهود المبذولة من قِبل الهيئة لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية للمحتاجين لها، ولضمان سرعة الوصول للحالات الطارئة في حال الحاجة للخدمة الإسعافية.

وهدفت الهيئة توعية الزوار بخطورة التهور في القيادة وتعد مشكلة الحوادث المرورية من أهم وأخطر المشاكل التي تواجه المجتمعات، وتسبب الحوادث المرورية إعاقة جسدية تصيب مستخدمي الطرق سائقين كانوا أم مشاة أو إصابة بشلل نصفي أو كامل الجسد؛ نتيجة التعرض للحوادث المرورية وما قد يحدث من بعض الناس من تجمهر أثناء الحوادث، وهذا يعيق ولا يليق، فقد يؤخر تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين مع ما قد ينتج من بعض الفضوليين من مخالفات غير مقبولة كالنقل الخاطئ للمصاب والذي قد يضاعف الإصابة، وغير ذلك من بعض السلوكيات الخاطئة مما يعيق عمل الهلال الأحمر السعودي من أداء رسالته وإسعاف المصابين .

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وأكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة ”عبدالله أحمد أبوزيد”، حرص هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمشاركة بالأنشطة والفعاليات ذات الطابع الخيري والإنساني التي تسهم في خدمة المجتمع والمساهمة معها في تحقيق أهدافها النبيلة.

ويأتي ذلك ضمن دور الهيئة في تثقيف المجتمع وتسهيل الاستفادة من البرامج التي تقدمها الهيئة.

وفي نهاية الحفل تم تكريم الجهات والأفـراد الداعمة للحفل والتُقطت الصور التذكارية في جو أسري مفعم بالسعادة والرضا.