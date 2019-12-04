هاتفيًا.. ملك الأردن يعزّي خادم الحرمين في وفاة الأمير متعب

تلقّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًّا، من الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، عبّر خلاله عن عزائه ومواساته في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، سائلًا الله تعالى أن يتغمّده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وأبناء الفقيد الصبر والسلوان.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لجلالته على ما عبر عنه من مشاعر أخوية وتعازيه ومواساته في الفقيد.

وأدّى خادم الحرمين، عقب صلاة العصر، أمس الثلاثاء، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، صلاة الميت على الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود.