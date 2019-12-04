السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الباحة يستقبل الرئيس التنفيذي الأول للسياسات العامة لشركة موبايلي



الباحة 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه, الرئيس التنفيذي الأول للسياسات العامة والشؤون التنظيمية لشركة موبايلي الدكتور عقيل العقيل .

وفي بداية الاستقبال رحب سمو أمير المنطقة بالعقيل ، متمنياً له زيارة موفقة للمنطقة.

واستعرض العقيل خلال الاستقبال جهود الشركة لتطوير خدمات الاتصالات في منطقة الباحة ومدى اهتمام الشركة في إنشاء البنية التحتية وإرضاء المواطنين والمقيمين وتلبية احتياجاتهم تطلعاً لرؤية المملكة 2030.

وثمن سمو أمير المنطقة الدور الكبير الذي تقوم به موبايلي والمميزات التي تخدم المواطنين ، متطلعاً سموه إلى بذل المزيد من الجهود في تقديم الخدمات الأفضل لمواطني وزائري المنطقة, وزيادة عدد فروع الشركة وذلك تلبية لاحتياجاتهم.

حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري.

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16:43ت م

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