السعودية اليوم / "اجتماع الإيسيسكو" يوصي بضرورة تحديد احتياجات سوق العمل وتوعية الشباب بالانخراط في المجالات المهنية



الرياض 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس

دعا المشاركون في الاجتماع الإقليمي للمسؤولين والخبراء حول آليات التنسيق وتحقيق التلاؤم بين برامج التدريب المهني واحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة, الذي اختتم أمس بفندق كراون بلازا بالرياض, إلى أهمية تحفيز الناشئة على الالتحاق ببرامج التدريب التقني والمهني التي تناسب ميولهم وقدراتهم, وإجراء البحوث التي تسهم في توليد توليد الأفكار والمبادرات.

وأوصى المشاركون بضرورة توفير قاعدة بيانات لتحديد احتياجات سوق العمل وبناء البرامج التدريبية التي تحقق تلك الاحتياجات, وبناء إطار مهني مع المنظومات الإقليمية للاعتراف بالمؤهلات والخبرات لتيسير عمليتي الانتقال والإدماج في البلدان العربية, وإطلاق منصات لنشر الوعي عن أهمية انخراط الشباب في المجالات التقنية والمهنية, واستثمار المبادرات التي تطلقها الجهات المسؤولة عن التدريب التقني والمهني وتحقيق التكامل فيما بينها للخروج بحلول مبتكرة.

وأكدوا أهمية إصدار تشريعات لتعزيز دور القطاع الخاص ورجال الأعمال في دعم وتبني مبادرات ومشاريع صغيرة أو متوسطة لتحفيز الشباب.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة بإدارة التدريب التقني بمنطقة الرياض قد استضافت هذا الاجتماع المهم لتواكب سرعة التغيرات ولتُسهم في التنمية البشرية وتطويرها وتواكب جهود وتطلعات منظمة الإيسيسكو, حيث كان هناك جلسات علمية متنوعة ونقاشات كانت على مدى ثلاثة أيام لعدد من الموضوعات المهمة.

// انتهى //

16:26ت م

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