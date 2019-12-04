السعودية اليوم / إصابة 9 من عناصر الأمن العراقي في انفجار وقع قرب البنك المركزي العراقي وسط بغداد



بغداد 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس

أصيب تسعة من عناصر الأمن العراقي بجروح في انفجار رمانة يدوية ألقاها مجهولون قرب مبنى البنك المركزي العراقي بوسط العاصمة بغداد.

وأفادت قيادة عمليات بغداد في بيان أن الحادث وقع عند حاجز أمني قرب مبنى البنك المركزي العراقي .

الجدير بالذكر أن المنطقة تشهد مواجهات شبه يومية بين القوات الأمنية وبين المتظاهرين المطالبين بالإصلاحات.

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16:26ت م

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