السعودية اليوم / ثلاثة زلازلَ تضرب باكستان



إسلام آباد 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس

شهدت باكستان ثلاثة زلازل في يوم واحد دون أن ترد أنباءٌ عن وقوع خسائرَ بشرية أو مادية.

وأوضح المركز الوطني الباكستاني لرصد الزلازل, أن الزلزال الأول ضرب صباح اليوم المناطق الجنوبية من باكستان بقوة 4 درجات على مقياس ريختر وكان مركزه على عمق 18 كيلومتراً في البحر العربي وعلى بُعد 50 كيلومتراً شرق مدينة جوادر الساحلية.

وضرب الزلزال الثاني بعد ربع ساعة من الزلزال الأول بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر وكان مركز على عمق 40 كيلومتراً في سلسلة جبال هندوكوش الواقعة في أقصى شمال باكستان.

وبعد أربعة ساعات من الزلزال الثاني ضرب زلزال ثالث المناطق الشمالية من باكستان بقوة 5 درجات على مقياس ريختر وكان مركزه على عمق 135 كيلومتراً في سلسلة جبال هندوكوش.

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16:21ت م

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