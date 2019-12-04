السعودية اليوم / أمين الطائف يفتتح 3 حدائق جديدة بالمحور الجنوبي



الطائف07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس

افتتح أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل 3 حدائق جديدة بجنوب الطائف، ضمن سعي الأمانة لدعم وتشجيع أنشطة التشجير وزيادة مساحة الرقعة الخضراء وتحسين جودة الحياة وأنسنة المدينة كخطوة مستهدفة لتحقيق هدف من أهداف رؤية المملكة 2030 .

وشمل الافتتاح حديقة الجنوب (1) التي تبلغ مساحتها 18 ألف متر مربع ، وتضم ساحة بلدية مجهزة بملعب لكرة القدم، وملعبًا لكرة الطائرة والسلة، وممشى رياضيا، ومجمعا لدورات المياه العامة، ومشايات ومظلات جلوس، وألعاب أطفال، وشبكة ري للمسطحات الخُضْر، ومواقف سيارات خلفية وباقي الخِدْمات المساندة، بالإضافة الى تسوير الحديقة لضمان سلامة الأهالي وراحتهم والحفاظ على المرافق الخِدْمية.

كما افتتحت وشغلت حديقتا الجنوب (2) و(3) واللتان زودتا بممرات مُشَاة، وألعاب أطفال ومظلات جلوس، وشبكة للري، بالإضافة إلى تسويرها وتوفير جميع متطلبات السلامة بهما، وتبلغ مساحة حديقة الجنوب (2) 4200 متر مربع، ومساحة حديقة الجنوب (3) 2800 متر مربع.

وركزت أمانة الطائف في تنفيذ الحدائق على تقديم خِدْمات نوعية للمتنزهين، مع الاستفادة الكاملة من طبوغرافية المكان بما يحقق تقديم خِدْمات مميزة للمواطنين والأشخاص ذوي الإعاقة بما يسهل عليهم الحصول على مرافقَ ترويحيةٍ معززة ببيئة مميزة.

وراعت مناسبة الحدائق بتصاميمها مع احتياج الأهالي وطبيعة الموقع وخدمتها لأكبر شريحة من المجتمع، ووفرت التصاميم الجديدة حديقة بيئية مناسبة للأسرة، وتهيئة مرافق خدمية لجميع أطياف المجتمع، والاهتمام بإحاطة المدينة بحزام أخضر يدعم جهود الأمانة في تحسين المشهد الحضري

يذكر أن أمانة الطائف عملت على دراسة مواقع الحدائق الجديدة قبل تنفيذها مع قياس أعداد السكان وبيئة الموقع والخِدْمات التي يمكن تقديمها للأهالي والسُّيَّاح، وعملت على تحسين المشهد البيئي والحفاظ عليه، ومكافحة مصادر التلوث، وستستمر مواصلة جهود نشر ثقافة الوعي بأهمية التشجير بين جميع شرائح المجتمع.

// انتهى //

16:18ت م

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