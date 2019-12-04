

الرياض 7 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 4 ديسمبر 2019م واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للسجون على رتبة ( جندي ) رجال للتعيين عليها في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت الإدارة أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة ( أبشر - التوظيف ) على تلك الوظائف خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 11 / 4 / 1441هـ الساعة العاشرة صباحاً وحتى يوم الخميس الموافق 15 / 4 / 1441هـ الساعة العاشرة صباحاً على الرابط التالي www.jobs.sa

// انتهى //

15:43ت م

0172





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فتح باب القبول والتسجيل في المديرية العامة للسجون على رتبة ( جندي ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.