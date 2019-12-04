السعودية اليوم / سمو الأمير حسام بن سعود يطلق فعاليات اليوم العالمي للتطوع بهيئة الهلال الأحمر بالباحة



الباحة 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، فعاليات اليوم العالمي للتطوع لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة خالد بن محمد الغامدي.

واستمع سمو أمير منطقة الباحة إلى شرح من الغامدي عن جهود الهيئة الإسعافية والتطوعية، وأنواع المشاركات من قبل متطوعي ومتطوعات الهيئة.

ونوه الأمير حسام بن سعود بما تضمنه التقرير من جهود وأعمال فريق التطوع لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة، متمنياً سموه لهم التوفيق لخدمة المنطقة.

وفي ختام الاستقبال كرّم سمو أمير منطقة الباحة المتطوعين والمتطوعات المتميزين بفرع الهيئة بالمنطقة لهذا العام, كما تسلّم سموه هدية تذكارية, ثم التقطت الصور الجماعية مع سموه بهذه المناسبة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري.

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15:28ت م

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