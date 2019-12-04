السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يستقبل مدير ومنسوبي مكتب وكالة الأنباء السعودية بالمنطقة



بريدة 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير مكتب وكالة الأنباء

وأشاد سموه على ما تضمنه التقريران وعلى جهود القائمين في المكتب وتغطياتهم الإعلامية المستمرة لأخبار المنطقة.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم أن وكالة الأنباء السعودية هيئة إعلامية رائدة تعكس الأحداث الوطنية والدولية بمصداقية عالية وموثوقة ، وقال:" أشيد وأقدر كثيراً التطور الكبير والنقلة النوعية في تخصصاتها لنقل الأخبار لمواكبة تحديات التقنية ، مفتخراً بتطورها المهني والتقني المتميز".

وعبر منسوبو مكتب "واس" بالقصيم من جهتهم، عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة القصيم على توجيهاته المستمرة لهم .

ثم تسلم سموه هدية تذكارية من مدير مكتب وكالة الأنباء السعودية بالقصيم إبراهيم بن ناصر المجحدي، عبارة عن صورة تجسد واحدة من تلك المناسبات في المنطقة.

// انتهى //

15:28ت م

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بريدة 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير مكتب وكالة الأنباء السعودية بالمنطقة إبراهيم بن ناصر المجحدي، ومنسوبي المكتب الذين قدموا لسموه تقريرين لما بثته "واس" من أخبار وتغطيات للعديد من المناسبات التي أقيمت في المنطقة.وأشاد سموه على ما تضمنه التقريران وعلى جهود القائمين في المكتب وتغطياتهم الإعلامية المستمرة لأخبار المنطقة.وأكد سمو أمير منطقة القصيم أن وكالة الأنباء السعودية هيئة إعلامية رائدة تعكس الأحداث الوطنية والدولية بمصداقية عالية وموثوقة ، وقال:" أشيد وأقدر كثيراً التطور الكبير والنقلة النوعية في تخصصاتها لنقل الأخبار لمواكبة تحديات التقنية ، مفتخراً بتطورها المهني والتقني المتميز".وعبر منسوبو مكتب "واس" بالقصيم من جهتهم، عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة القصيم على توجيهاته المستمرة لهم .ثم تسلم سموه هدية تذكارية من مدير مكتب وكالة الأنباء السعودية بالقصيم إبراهيم بن ناصر المجحدي، عبارة عن صورة تجسد واحدة من تلك المناسبات في المنطقة.// انتهى //15:28ت م0158

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