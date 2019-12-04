السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن بندر يستقبل الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز



الرياض 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه بقصر الحكم اليوم,الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع الدكتور سعود بن سعيد المتحمي.

واستعرض المتحمي برامج المؤسسة ونشاطاتها المحلية والخارجية مقدراً دعم ومتابعة سموه للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "ابداع 2020"، واهتمامه بالطلبة الموهوبين.

من جهته ثمن الأمير فيصل بن بندر الجهود المبذولة ، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح .

// انتهى //

15:27ت م

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