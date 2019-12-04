السعودية اليوم / السودان تستضيف غدًا اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية



الخرطوم 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس

تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم غدًا اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية فى دورته العادية (50) .

وسيناقش المجلس مجموعة من البنود المدرجة على جدول أعماله منها، تقرير المدير العام عن أعمال الإدارة العامة للمنظمة للمدة ما بين دورتي المجلس (49) و(50)، ومتابعة سير العمل في تنفيذ إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين (2005-2025) ومواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة 2030م، والموافقة على الخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية (2017-2037)، وجهود المنظمة في مجال التنوع البيولوجي، ومخرجات الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء الزراعة ووزراء المياه، والبرنامج القومي لمكافحة الأمراض والآفات النباتية العابرة للحدود ، إضافة إلى العديد من الموضوعات الفنية والمالية.

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15:21ت م

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