شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول سعوديَّة تشارك في مهرجان الصقور والان نبدء بالتفاصيل
وجاءت مشاركت عذاري لشغفها بهواية الصقور، ولتثبت أنَّ المرأة السعوديَّة قادرة على ريادة المهام غير النمطيَّة في الكثير من المجالات العامَّة، فها هي تمارس هواية الصقَّارة بشكل احترافي بصقرها "سطام"، من خلال المشاركة في مسابقات الملواح (الدعو) 400 متر.
وأكدت أنَّها واجهت صعوبات كثيرة منذ بدايتها بممارسه هواية الصقور، خلال عقد من الزمان، ممَّا أكسبها القدرة على التحمُّل والمواجهة، ولم تستسلم للظروف الصعبة التي واجهتها؛ بسبب إيمان أسرتها وزوجها بشغفها، إذ كانوا لها خير معين وداعم.
يُذكر أنَّ مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور مستمر في فعالياته حتى الـ16 من ديسمبر الحالي، في ملهم شمال الرياض، ويبلغ حجم جوائزه المالية نحو 21 مليون ريال سعودي.
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