اخبار السعوديه

 تعرف على أول سعوديَّة تشارك في مهرجان الصقور

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن  تعرف على أول سعوديَّة تشارك في مهرجان الصقور والان نبدء بالتفاصيل

شاركت الصقَّارة السعوديَّة عذاري الخالدي، من مدينة سكاكا بصقرها "سطام" في مسابقة الملواح ٤٠٠ متر، في يومها الرابع، كأوَّل سيدة مشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور.

وجاءت مشاركت عذاري لشغفها بهواية الصقور، ولتثبت أنَّ المرأة السعوديَّة قادرة على ريادة المهام غير النمطيَّة في الكثير من المجالات العامَّة، فها هي تمارس هواية الصقَّارة بشكل احترافي بصقرها "سطام"، من خلال المشاركة في مسابقات الملواح (الدعو) 400 متر.

وأكدت أنَّها واجهت صعوبات كثيرة منذ بدايتها بممارسه هواية الصقور، خلال عقد من الزمان، ممَّا أكسبها القدرة على التحمُّل والمواجهة، ولم تستسلم للظروف الصعبة التي واجهتها؛ بسبب إيمان أسرتها وزوجها بشغفها، إذ كانوا لها خير معين وداعم.

يُذكر أنَّ مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور مستمر في فعالياته حتى الـ16 من ديسمبر الحالي، في ملهم شمال الرياض، ويبلغ حجم جوائزه المالية نحو 21 مليون ريال سعودي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر  تعرف على أول سعوديَّة تشارك في مهرجان الصقور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا