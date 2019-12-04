شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يعزي ذوي الأديب عبدالفتاح أبو مدين والان نبدء بالتفاصيل

قدّم صاحب السمو الملكي بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، تعازيه لذوي الأديب عبدالفتاح أبو مدين -رحمه الله- . وعبّر سموه خلال زيارته لمنزل ذوي الفقيد عن صادق تعازيه ومواساته لهم، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان. من جانبهم، أعرب ذوو الفقيد عن شكرهم لسمو نائب أمير المنطقة على تعازيه ومواساته.

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