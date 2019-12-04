شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب القبول بمديرية السجون على رتبة «جندي» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الإدارة أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة ( أبشر - التوظيف ) على تلك الوظائف خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 11 / 4 / 1441هـ الساعة العاشرة صباحاً وحتى يوم الخميس الموافق 15 / 4 / 1441هـ الساعة العاشرة صباحاً على الرابط التالي www.jobs.sa
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