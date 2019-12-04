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2019-12-04 جامعة #الشمالية تبدأ القبول بالدبلومات المتخصصة لما بعد البكالوريوس والثانوية العامة متابعات الخليج 365 - واس أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الحدود الشمالية، فتح باب القبول لعدد من الدبلومات ما بعد البكالوريوس والثانوية العامة، لعدد من التخصصات ابتداءً من اليوم وحتى 17 ربيع الثاني للعام الحالي عبر الرابط التالي (هنا).

وأشارت العمادة أن التخصصات المتاحة (دبلوم المحاماة والإرشاد الأسري , دبلوم مشارك في السلامة والصحة المهنية , دبلوم مشارك في المحاسبة التطبيقية , دبلوم مشارك في إدارة الموارد البشرية)، معلنة عن الشروط والمتطلبات والضوابط كافة عبر صفحة التسجيل الالكتروني للدبلومات بموقع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر. شارك الخبر







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