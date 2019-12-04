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أمطار ورياح تحد الرؤية غدًا على 5 مناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، غدًا، على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
في حين يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الغربية من وسط المملكة.
وستكون الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة في حين ستكون شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة على الخليج العربي.
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