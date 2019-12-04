شكرا لقرائتكم خبر عن «فكر 17» يختتم فعاليات اليوم الثالث والان نبدء بالتفاصيل

أختتم المؤتمر السنوي لمؤسّسة الفكر العربي "فكر 17" جلسات اليوم الثالث المتخصصة في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي " إثراء"، وذلك بعد أن أقيمت قبل قليل 3 جلسات كان الأول منها جلسة "مفهوم جديد للتنمية "، حيث تهدف الجلسة من ناحية أولى إلى مراجعة الأفكار الاقتصادية التقليدية في ضوء التجارب التنموية الناهضة.‬

‫فيما حملت الجلسة الثانية عنوان "الاقتصاد الرقمي"، بحضور نخبة من المهتمين والمتحدثين، وتأتي الدورة نتيجة لتأكيد جميع المؤشرات والدراسات الصادرة عن مراكز البحث أن الاقتصاد الرقمي سيصبح هو المحرك الرئيسي للنمو والتنمية المستقبلية.‬

‫و سلطت الجلسة المتخصصة الثالثة والأخيرة الضوء على "دور هيئات المجتمع الأهليّ في تجديد الفكر العربي" وتحديداً دور المجتمع المدني والأهلي في إحداث التغيير في مختلف مجالات الحياة، من خلال تجارب لعدد من الشابات من مختلف الدول العربية، بحضور ضيوف من دولة العراق والمغرب والكويت.