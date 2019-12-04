شكرا لقرائتكم خبر عن «فكر 17» يختتم فعاليات اليوم الثالث والان نبدء بالتفاصيل
فيما حملت الجلسة الثانية عنوان "الاقتصاد الرقمي"، بحضور نخبة من المهتمين والمتحدثين، وتأتي الدورة نتيجة لتأكيد جميع المؤشرات والدراسات الصادرة عن مراكز البحث أن الاقتصاد الرقمي سيصبح هو المحرك الرئيسي للنمو والتنمية المستقبلية.
و سلطت الجلسة المتخصصة الثالثة والأخيرة الضوء على "دور هيئات المجتمع الأهليّ في تجديد الفكر العربي" وتحديداً دور المجتمع المدني والأهلي في إحداث التغيير في مختلف مجالات الحياة، من خلال تجارب لعدد من الشابات من مختلف الدول العربية، بحضور ضيوف من دولة العراق والمغرب والكويت.
كانت هذه تفاصيل خبر «فكر 17» يختتم فعاليات اليوم الثالث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.