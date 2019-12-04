شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى هاتفياً عزاء الرئيس الأفغاني بوفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم ، من فخامة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية ، قدم خلاله عزاءه ومواساته بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته.
وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لفخامته على ما عبر عنه من مشاعر طيبة.
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