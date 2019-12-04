شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على لائحة الوثائق التخصصية لعدد من الأجهزة الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

عقدت هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات اجتماعها في الديوان الملكي بقصر اليمامة برئاسة معالي رئيس الديوان الملكي رئيس هيئة المركز الأستاذ فهد بن محمد العيسى وحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء الهيئة.

وانتهى الإجتماع إلى عدد من القرارات أهمها الموافقة على لائحة وقوائم الوثائق التخصصية لعدد من الأجهزة الحكومية شملت ديوان المظالم وهيئة الرقابة والتحقيق والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ودارة الملك عبدالعزيز والهيئة العامة للجمارك والمؤسسة العامة لتحلية المياه

المالحة وهيئة الإتصالات وتقنية المعلومات وإمارة منطقة الرياض وصندوق التنمية الزراعية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وصندوق التنمية الصناعي والهيئة العامة للمساحة و المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.

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كما وافقت هيئة المركز على مذكرة تعاون بين المركز ودار الوثائق القومية في جمهورية السودان وعلى الدليل الارشادي لكراسة شروط عقود تنظيم وثائق ومحفوظات الأجهزة الحكومية.

واعتمدت الهيئة أيضاً التقرير السنوي للمركز لعام 2018م بالإضافة إلى اعتماد تقرير عن المؤتمر الدولي الذي أقامه المركز في شهر مارس الماضي بمدينة الرياض تحت عنوان "دور الأرشيفات العربية في دعم مجتمع المعرفة بين التحديات الحالية والتطلعات المستقبلية" الذي

شهد حضوراً واسعاً من قبل الباحثين والمهتمين في مجال الوثائق والأرشفة من داخل وخارج المملكة.