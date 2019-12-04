شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى هاتفياً عزاء ملك الأردن في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل
وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لجلالته على ما عبر عنه من مشاعر أخوية وتعازيه ومواساته في الفقيد - رحمه الله -.
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