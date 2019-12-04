لجنة تصفية: لم نتوصل لمستحقي 145 مليون ريال في #الشرقية

2019-12-04

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت لجنة المساهمات العقارية “تصفية” عن وجود 145 مليون ريال لم تتمكن اللجنة من الوصول إلى أصحابها المساهمين في المساهمات العقارية بالمنطقة الشرقية.

وأكد الأمين العام للجنة المساهمات العقارية الدكتور بدر بن عبدالله الشويعر أن الصرف يجري في عدة مساهمات منها البدرية والمجيدية وأرض طريق قطر (جوهرة الأحساء) بالأحساء في حين تشمل مساهمة عين السيح، ودرة الخليج، وجوهرة الشرق المساهمين في محافظة الخبر إضافة إلى وجود مساهمة “أرض الجبيل” بمحافظة الجبيل، مشيراً إلى أن إجراءات الصرف تتم بالتنسيق مع أحد البنوك السعودية بشكل إلكتروني، ووفقا لآلية عمل اللجنة المعتمدة بقرار مجلس الوزراء.

وأفاد الشويعر أن أكثر من 7.8 ملايين ريال جرى صرفها خلال الشهر الماضي لمساهمين لم يكونوا يعلموا أن لهم حقوق، مبيناً أن الورثة لهم النصيب الأكبر من المساهمات العقارية المرصودة لدى تصفية وندعو أصحابها أو من يستدل عليهم للبحث عن حقوقهم من خلال موقع اللجنة المعتمد، مبينًا أن العمل يجري لإنهاء جميع المساهمات وتصفيتها وإغلاقها بالكامل.

الجدير بالذكر أن لجنة المساهمات العقارية “تصفية” تختص بالنظر في جميع المساهمات العقارية وقت صدور قرار مجلس الوزراء، وتستهدف إعادة حقوق المساهمين من خلال تصفية المساهمات العقارية بالطرق النظامية بأسرع وقت وأفضل عائد.

شارك الخبر







