بدء القبول ببرامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف في معهد الألبان

2019-12-04

متابعات الخليج 365 - واس

أعلن المعهد التقني للألبان والأغذية بمدينة السيح في محافظة الخرج، عن بدء القبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف للفصل التدريبي الثاني لعام 2019 – 2020 التي تؤهل الشباب للعمل بقطاع صناعة الغذاء في تخصصات الإنتاج الغذائي، والإنتاج الحيواني، وصيانة معدات الإنتاج، عبر الرابط: (هنا).

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واشترط المعهد في المتقدم أن يكون سعوديًا، حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ولم يسبق له الحصول على دعم من صندوق الموارد البشرية، إلى جانب اجتياز المقابلة الشخصية واختبار القبول.

وأوضح المعهد أنه سيتاح للمتقدمين التوظيف مباشرة عند القبول والحصول على عدة مزايا ومنها التسجيل في التأمينات الاجتماعية، والتأمين الطبي، ويحصل الخريج على شهادات الدبلوم في تقنيات الألبان والأغذية براتب شهري يتراوح بين 5500 و 7500 ريال، ومكافأة شهرية 3000 ريال أثناء التدريب، وتوفير السكن والمواصلات للمتدربين.

يذكر أن المعهد التقني للألبان والأغذية يعد أحد برامج المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية، بشراكة نوعية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة المراعي وبدعم صندوق الموارد البشرية “هدف” ويقع المعهد في حي المصيف شرق مدينة السيح.