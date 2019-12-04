بدر بن سلطان يعزي ذوي الأديب عبدالفتاح أبو مدين

2019-12-04

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

قدّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي بدر بن سلطان، تعازيه لذوي الأديب عبدالفتاح أبو مدين، الذي وافته المنية يوم الأحد الماضي.

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وعبّر سموه خلال زيارته لمنزل ذوي الفقيد عن صادق تعازيه ومواساته لهم، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جانبهم، أعرب ذوو الفقيد عن شكرهم لنائب أمير المنطقة على تعازيه ومواساته.

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