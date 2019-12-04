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لوكاندة الأوباش أبرزها.. 10 فعاليات ثقافية وفنية تعرض اليوم
متابعات الخليج 365 - الرياض
تشهد المملكة اليوم العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والتراثية ضمن موسم الرياض الذي يستمر حتى منتصف الشهر الجاري فيما تم التمديد لبعض فعالياته حتى نهاية يناير.
ومن بين الفعاليات التي ستعرض اليوم مسرحية لوكاندة الأوباش التي تدور أحداثها في إطار كوميدي استعراضي بطولة الفنان حسن الرداد، مايا دياب، هالة فاخر، ماجد المصري، سعد الصغير، إنجي علي، أوس أوس، وعصام كاريكا ويعرض في البوليفارد.
أما معرض عروس مكة فسيقام في قاعة مكة الكبرى ويضم عددًا من المصممين والمصممات المختصين في أزياء الأعراس من داخل وخارج المملكة.
وفي الدمام سيتم إقامة منتدى المقاولات 2019 الذي تنظمه غرفة المنطقة الشرقية وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز؛ أمير منطقة الشرقية.
ويبحث الملتقى عددًا من الموضوعات التي تهم قطاع المقاولات في المملكة، وما يشهده من تطورات فرضتها معطيات رؤية المملكة 2030.
وفي جازان تنظم غرفة جازان، اللقاء التعريفي للمرحلة الخامسة لبرنامج دعم ريادة الأعمال بمنطقة جازان، وذلك في مسرح الغرفة بمدينة جيزان.
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