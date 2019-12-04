تحديد سعر سهم أرامكو بعد انتهاء اكتتاب المؤسسات

2019-12-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

ينتهي اليوم الأربعاء، اكتتاب المؤسسات في شركة أرامكو بعدما انتهى الأسبوع الماضي اكتتاب الأفراد ما يعني اكتمال عملية بناء سجل الأوامر.

وسيتم تحديد السعر النهائي للسهم بعد انتهاء الاكتتاب اليوم، ومن المتوقع أن يستقر السعر عند الحد الأقصى الذي أعلنته الشركة في بداية الاكتتاب.

وكانت أرامكو حددت النطاق السعري لسهمها ما بين 30-32 دولارًا للسهم الواحد وفي حال تم تحديد سعر السهم عند مستوى أقل من الحد الأقصى، وهو احتمال قائم بنسبة أو بأخرى، سيتم رد فائض المستحقات للممكتتبين.

وكان الشركة حددت طريقتين لرد فائض الاكتتاب إما أن يتم شراء أسهم إضافية بنفس المبلغ أو إعادة الفائض إلى حساب المكتتب لدى البنك وكيل الاكتتاب.

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وجمع اكتتاب المؤسسات في شركة أرامكو 189 مليار ريال، بنهاية اليوم الـ17 للطرح والذي يصادف اليوم الثلاثاء.

أعلن ذلك كل من سامبا كابيتال والأهلي كابيتال وإتش إس بي سي العربية السعودية، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين لاكتتاب أرامكو، حيث كشفت البيانات أن طلبات المشاركة بلغت 189.04 مليار ريال وبلغ إجماليها 6.30 مليار سهم.

وبدأ اكتتاب المؤسسات في أسهم أرامكو يوم 17 نوفمبر الماضي، ويستمر الاكتتاب إلى يوم 4 ديسمبر 2019.

يذكر أن القيمة الإجمالية لاكتتابات الأفراد، التي انتهت فترة اكتتاب شريحتهم يوم الخميس الماضي بلغت 47.411.624.960 ريالًا سعوديًا بـ4.906.952 مكتتبًا وعدد أسهم بلغ إجماليها 1.481.613.280 سهمًا.

ويُعد اليوم الأربعاء هو اليوم الأخير لاكتتاب المؤسسات في طرح أرامكو وتحديدًا بحلول الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.

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