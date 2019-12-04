شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى العزاء في اتصال هاتفي من ملك الأردن والرئيس الأفغاني بوفاة الأمير متعب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم، اتصالاً هاتفيًا، من الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، عبر خلاله عن عزائه ومواساته في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -، سائلا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وأبناء الفقيد الصبر والسلوان.

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وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لجلالته على ما عبر عنه من مشاعر أخوية وتعازيه ومواساته في الفقيد - رحمه الله -.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًّا اليوم، من الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، قدم خلاله عزاءه ومواساته بوفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لفخامته على ما عبر عنه من مشاعر طيبة.