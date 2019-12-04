شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل يرعى افتتاح «كتاب» جدة.. (الأربعاء) والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (جدة) يرعى الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة (الأربعاء) القادم، حفل افتتاح معرض جدة الدولي للكتاب في دورته الخامسة، الذي يستمر 10 أيام على أرض الفعاليات بأبحر الجنوبية بمحافظة جدة. ورفع الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة رئيس اللجنة العليا لمعرض جدة الدولي للكتاب، شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة لافتتاحه ورعايته المعرض. وستشارك بهذه النسخة نحو 400 دار نشر من 40 دولة حول العالم، وحضور 350 ألف عنوان من شتى أوعية المعرفة لتلبية أذواق مختلف شرائح المجتمع وربطهم بالثقافة والقراءة وتنمية الحس الثقافي، والاطلاع على المخزون الثقافي السعودي والعربي والعالمي، فيما يصعد أكثر من 200 مؤلف ومؤلفة لمنصات توقيع الكتب بالمعرض.



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