البنك الأهلي شريك المسؤولية المجتمعية في منتدى الإعلام السعودي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يرعى البنك الأهلي جائزة ريادي الأعمال في المجال الإعلامي وذلك ضمن فعاليات منتدى الإعلام السعودي والذي يُعقد في مدينة الرياض خلال يومي الاثنين والثلاثاء 2 و 3 ديسمبر، كما سيعلن البنك الأهلي بالتعاون والشراكة مع منتدى الإعلام عن الفائزين بجوائز برامج البنك المجتمعية "أهالينا" لرياديي الأعمال في الإعلام ضمن جهوده في دعم رواد ورائدات الأعمال، وذلك خلال حفل تكريم "جائزة أهالينا لريادي الأعمال في الإعلام".

من جهتها أشارت نائب أول الرئيس، رئيس دائرة المسؤولية المجتمعية بالبنك الأهلي بسمة الجوهري، إلى أن دعم وشراكة البنك الأهلي الإستراتيجية لهذا المنتدى يأتي في إطار دعمه لشريحة الشباب من رواد ورائدات الأعمال، كما أن للبنك الأهلي دورٌ ريادي في تقديم مبادرات المسؤولية الاجتماعية ودعم مسيرة التنمية الوطنية بالإضافة إلى ما يقدمه من برامج مدروسة وما يتبناه من مبادرات تساعد على النهوض بالمجتمع وبالاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية المستدامة.

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واضافت" أن الإعلام يُعد أحد الركائز المهمة التي تساهم في تحقيق التنمية الشاملة، ورفع مستوى الوعي والمساعدة على احداث التغيير الايجابي، الأمر الذي يحفز على تكاتف كل القطاعات للقيام بدورها الاجتماعي"، موضحة حرص البنك الأهلي على دعم مثل تلك المبادرات والأحداث التي تساهم بدورها في دعم التنمية. واختتمت حديثها بالقول أن شراكة البنك لهذه المبادرة تتواكب مع أحد أهداف برامج البنك الأهلي للمسؤولية المجتمعية "أهالينا" في دعم رواد ورائدات الأعمال.

وحول دور البنك في تمكين الشباب فقد نجح البنك عبر برنامج الأهلي لرواد الأعمال أحد برامجه للمسؤولية المجتمعية "أهالينا" بتدريب وتأهيل أكثر من 2,843 من رواد ورائدات الأعمال منذ اعتماد المنهج التدريبي المطور للبرنامج في العام 2014م في مُختلف مُدن وقُرى المملكة والذي يُساهم في تمكين الشباب عبر دعم ومساعدة أصحاب الأفكار المميزة في تأسيس مشروع تجاري على أسس صحيحة من خلال تدريبهم وتقديم الاستشارات اللازمة لهم وصولاً إلى تمكينهم بنهاية البرنامج من إعداد دراسة الجدوى والتي تسهل عليهم الحصول على التمويل اللازم لمشروعاتهم من الجهات التمويلية ضماناً لنجاح واستدامة أعمالهم.

وضمن إسهاماته المجتمعية وامتداداً لما يقدمه البنك من خلال برامجه للمسؤولية المجتمعية "أهالينا"، نجح البنك الأهلي في تمكين أكثر من 17,092 الف مواطن في 27 مدينة وقرية حول المملكة منذ إطلاق أهالينا، حيث قدّمت مراكز "أهالينا" خلال عام 2018م التمويل للأسر المنتجة بدون هامش ربح لعدد 4,693 سيدة بقيمة تمويلية 17 مليون ريال ضمن برامجه التمويلية للأسر المنتجة، وبلغ عدد المتدربات في برنامج الأسر المنتجة 834 سيدة سعودية، في حين دربَّ 484 من روَّاد ورائدات الأعمال خلال العام 2018م، وتبنّى رعاية وتعليم 791 طفل من أبنائنا الأيتام الطلاب والطالبات في خمسة مناطق بالمملكة ضمن برامجه لرعاية الأيتام، كما نفذ البنك خلال العام الماضي 57 مبادرة اجتماعية تطوعية شارك في تنفيذها 150 موظفاً وموظفة من البنك لصالح 30 جمعية خيرية ضمن حملة "تطوُّع المُحترفين"، كما شارك خلال العام 2018م أكثر من 750 موظفاً وموظفة من البنك الأهلي بأعمال تطوعية تعادل 3,237 ساعة في 21 مدينة حول المملكة.

وكان البنك قد أعلن أخيراً مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"عن اختتام أول مسرعة أعمال متخصصة بالتقنية المالية "الفِنتك"، لتحفيز مجال التقنية المالية في المملكة العربية السعودية و دعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف مراحل تأسيسها. وتأتي برامج الأهلي للمسؤولية المجتمعية "أهالينا" متماشية مع الجهود المُباركة في التنمية الاقتصادية والتزاماً لتحقيق رؤية السعودية 2030 من خلال إستراتيجية متكاملة تركّز على تمكين جميع أفراد المجتمع.