"السعودية للكهرباء": برامج دعم ذوي الإعاقة مستمرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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كرم نائب أمير الرياض، محمد بن عبدالرحمن، الشركة السعودية للكهرباء، نظير رعايتها ومشاركتها لليوم العالمي للإعاقة، في حفل أقيم أمس، في جامعة الملك سعود، بتنظيم من هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وبالتعاون مع المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية.
تسلم درع التكريم نيابة عن الرئيس التنفيذي للشركة، فهد الدخيل، ممثل دائرة المسؤولية الاجتماعية بالشركة.
وأوضحت السعودية للكهرباء أن هذا التكريم يأتي ثمرة جهودها وبرامجها في المسؤولية الاجتماعية التي دأبت على تنفيذها وأولتها أهمية بالغة في برامجها السنوية التي تنمو بشكل ملحوظ ومدروس كل عام عن سابقه، ليشمل جهات جديدة وفئات محتاجة للدعم، كالجمعيات الخيرية والجهات المعنية برعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، ومراكز علاج الأمراض المستعصية، من خلال آليات دعم متعددة ومتجددة، تعمل الشركة على دعمها ومراجعتها وتقييمها وتطويرها بشكل دوري ومستمر.
وقدمت الشركة شكرها إلى هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والمركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية، لتعاونهم ودعمهم لبرامج الشركة المجتمعية.
وأضافت أن السعودية للكهرباء واكبت اليوم العالمي للإعاقة بالتعاون مع المركز، من خلال إقامة برامج ترفيهية وورش عمل مصاحبة وزيارات للمرضى، والتعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع المجالات.
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