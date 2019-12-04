، نائب أمير مكة يعزي أسرة الأديب عبدالفتاح أبومدين ،

محمد بن مسعود - الدمام - عبّر عن صادق مواساته لذويه سائلاً الله أن يتغمده برحمته

قدّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، تعازيه لذوي الأديب عبدالفتاح أبومدين، الذي وافته المنية يوم الأحد الماضي.

وعبّر خلال زيارته لمنزل ذوي الفقيد عن صادق تعازيه ومواساته لهم، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جانبهم، أعرب ذوو الفقيد عن شكرهم لنائب أمير المنطقة على تعازيه ومواساته.نائب أمير منطقة مكة المكرمة يعزي أسرة الأديب عبدالفتاح أبومدين