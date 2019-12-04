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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم، اتصالين هاتفيين، من الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ومن رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية الدكتور محمد أشرف غني، عبّرا خلالهما عن عزائهما ومواساتهما في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود.
وسألا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وأبناء الفقيد الصبر والسلوان.
وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لهما على ما عبرا عنه من مشاعر أخوية وتعازيه ومواساته في الفقيد.الملك سلمان بن عبدالعزيز الملك عبدالله الثاني وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود محمد أشرف غني
04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441 02:32 PM
اتصالان هاتفيان عبرا خلالهما عن مواساتهما داعين الله أن يتغمد الفقيد برحمته
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم، اتصالين هاتفيين، من الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ومن رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية الدكتور محمد أشرف غني، عبّرا خلالهما عن عزائهما ومواساتهما في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود.
وسألا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وأبناء الفقيد الصبر والسلوان.
وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لهما على ما عبرا عنه من مشاعر أخوية وتعازيه ومواساته في الفقيد.
، خادم الحرمين يتلقى عزاء ملك الأردن ورئيس أفغانستان في وفاة الأمير متعب ،
المصدر : الخليج 365
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