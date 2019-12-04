، خادم الحرمين يتلقى عزاء ملك الأردن في وفاة "الأمير متعب بن عبدالعزيز" ،

محمد بن مسعود - الدمام - في اتصال هاتفي عبر خلاله الملك عبدالله عن مواساته داعياً للفقيد بالرحمة

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم، اتصالاً هاتفياً، من الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، عبر خلاله عن عزائه ومواساته في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وأبناء الفقيد الصبر والسلوان.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره له على ما عبر عنه من مشاعر أخوية وتعازيه ومواساته في الفقيد.الملك سلمان بن عبدالعزيز الملك عبدالله الثاني وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود