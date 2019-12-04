، لتحقيق الاستقرار الوظيفي لمنسوبيها.. "الصحة" تتيح إمكانية تقديم طلبات النقل طوال العام ،

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أقرّت وزارة الصحة آلية جديدة لحركة نقل منسوبيها الداخلية والخارجية.
الآلية الجديدة التي سيتم البدء بتطبيقها مع بداية العام الميلادي الجديد 2020م، تهدف إلى التسهيل على موظفي وموظفات الصحة وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم.
وتتيح الآلية الجديدة للموظفين والموظفات إمكانية تقديم طلبات النقل إلكترونياً على مدار العام.
وأكد القرار أن المفاضلة في حركة النقل الداخلي ستكون في آخر خمسة أيام عمل من كل شهر فردي للسنة الميلادية، فيما ستكون المفاضلة في حركة النقل الخارجي في آخر خمسة أيام عمل من كل شهر زوجي للسنة الميلادية.
وأوضح القرار أن المفاضلة تتم حسب الصلاحيات الممنوحة للجهات حسب الوظائف المتاحة، فيما يتم النقل حسب الأنظمة واللوائح المعتمدة في وزارة الخدمة المدنية وبرامج التشغيل الذاتي.وزارة الصحة منسوبي وزارة الصحة
لتحقيق الاستقرار الوظيفي لمنسوبيها.. "الصحة" تتيح إمكانية تقديم طلبات النقل طوال العامعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-12-04
أقرّت وزارة الصحة آلية جديدة لحركة نقل منسوبيها الداخلية والخارجية.
الآلية الجديدة التي سيتم البدء بتطبيقها مع بداية العام الميلادي الجديد 2020م، تهدف إلى التسهيل على موظفي وموظفات الصحة وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم.
وتتيح الآلية الجديدة للموظفين والموظفات إمكانية تقديم طلبات النقل إلكترونياً على مدار العام.
وأكد القرار أن المفاضلة في حركة النقل الداخلي ستكون في آخر خمسة أيام عمل من كل شهر فردي للسنة الميلادية، فيما ستكون المفاضلة في حركة النقل الخارجي في آخر خمسة أيام عمل من كل شهر زوجي للسنة الميلادية.
وأوضح القرار أن المفاضلة تتم حسب الصلاحيات الممنوحة للجهات حسب الوظائف المتاحة، فيما يتم النقل حسب الأنظمة واللوائح المعتمدة في وزارة الخدمة المدنية وبرامج التشغيل الذاتي.
04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
02:27 PM
سيتم البدء بتطبيقها مع بداية العام الميلادي الجديد 2020م
أقرّت وزارة الصحة آلية جديدة لحركة نقل منسوبيها الداخلية والخارجية.
الآلية الجديدة التي سيتم البدء بتطبيقها مع بداية العام الميلادي الجديد 2020م، تهدف إلى التسهيل على موظفي وموظفات الصحة وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم.
وتتيح الآلية الجديدة للموظفين والموظفات إمكانية تقديم طلبات النقل إلكترونياً على مدار العام.
وأكد القرار أن المفاضلة في حركة النقل الداخلي ستكون في آخر خمسة أيام عمل من كل شهر فردي للسنة الميلادية، فيما ستكون المفاضلة في حركة النقل الخارجي في آخر خمسة أيام عمل من كل شهر زوجي للسنة الميلادية.
وأوضح القرار أن المفاضلة تتم حسب الصلاحيات الممنوحة للجهات حسب الوظائف المتاحة، فيما يتم النقل حسب الأنظمة واللوائح المعتمدة في وزارة الخدمة المدنية وبرامج التشغيل الذاتي.
، لتحقيق الاستقرار الوظيفي لمنسوبيها.. "الصحة" تتيح إمكانية تقديم طلبات النقل طوال العام ،
المصدر : الخليج 365
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