شكرا لمتابعة خبر عن «تصفية» تدعو أصحاب مساهمات قيمتها 145 مليون ريال للبحث عن حقوقهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - دعت لجنة المساهمات العقارية “تصفية” أصحاب المساهمات بالمنطقة الشرقية أو من يستدل عليهم بالبحث عن حقوقهم ، مؤكدة أن هناك 145 مليون ريال قيمة مساهمات لم يُستدل على أصحابها .
من جانب آخر صرفت “تصفية ” 7.8 مليون ريال الشهر الماضي لمساهمين لم يكونوا على علم بوجود حقوق لهم .
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ويتم الصرف في عدة مساهمات وهي : : البدرية والمجيدية وأرض طريق قطر (جوهرة الأحساء) بالأحساء، ومساهمات عين السيح، ودرة الخليج، وجوهرة الشرق المساهمين في محافظة الخُبر، و”أرض الجبيل”.
كما يتم الصرف بالتنسيق مع أحد البنوك بشكل إلكتروني، ووفقاً لآلية عمل اللجنة المعتمدة بقرار مجلس الوزراء .
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