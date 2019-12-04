شكرا لمتابعة خبر عن «الجوازات» ترد على استفسار بشأن صك الحضانة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - ردت مديرية الجوازات علي استفسار بشأن صك الحضانة، حيث وجه مغرد، سؤالا:” هل يحق السفر خارج المملكة للأبناء والبنات مع أمهم دون سن البلوغ بدون تصريح من ولي الأمر”.
وأوضحت الجوازات في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، قائلة:” في حال وجود صك حضانة، يمكن للحاضن مراجعة إدارة الجوازات لإصدار أو تجديد جواز السفر للمحضون وإصدار تصريح سفر إلكتروني له”.
وأضافت الجوازات:”تشمل ذلك صكوك الحضانة القديمة الصادرة قبل التعديلات الجديدة للائحة، التي تتضمن عبارة “عدم السفر بالمحضون”.
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