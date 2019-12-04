شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. لحظة استقبال شاب لسياح صينيين أثناء زيارتهم موسم الدرعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - رصد مقطع فيديو شاب يرحب بوفد من السياح الصينيين خلال زيارتهم لـ “موسم الدرعية”، كما خاطب إياهم باللغة الصينية.
وظهر الشاب الذي يدعى “خالد السلامة” مرتدياً الزي السعودي الكامل، وهو يتحدث باللغة الصينية، حيث خاطب السياح الذين كانوا يستمعون إليه بإعجاب.
وكان “موسم الرياض” و “موسم الدرعية” استقبلا أعداداً كبيرة من السياح من مختلف دول العالم، حيث أن 77 ألف سائح حصلوا على التأشيرة السياحية بنهاية أكتوبر الماضي.
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