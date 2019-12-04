بالفيديو.. لحظة انجراف سيارتين إثر سيول وادي مسلة العنيفة بأحد المسارحة

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الرياض - علي القحطاني - وثق مقطع فيديو لحظة إنجراف سيارتين بسبب السيول الهائلة التي شهدها وادي مسلة بأحد المسارحة . وأظهر الفيديو سيارة من نوع جيب وأخرى هايلكس جرفتها السيول العنيفة ، وقيل أن السياراتين تخص مواطنين ، وأن السيل تسبب في تجريف سيارات أخرى . وكانت منطقة جازان والمحافظات الشرقية قد شهدت أمس الأول هطول أمطار غزيرة ما أدى إلى جريان السيول في عدة أودية وشعاب بالمنطقة .

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