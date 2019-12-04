شكرا لمتابعة خبر عن «الإقامة المميزة» تتيح لحامليها البقاء في المملكة دون وجود مدة إلزامية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أكد حساب نظام الإقامة المميزة على تويتر، اليوم الأربعاء، أن النظام يتيح الفرصة لمن يرغب بالاستثمار في المملكة دون الحاجة إلى قضاء مدة إلزامية.
وقال حساب ” الإقامة المميزة ” : ” ليس هناك مدة إلزامية للبقاء داخل المملكة العربية السعودية لحاملي الإقامة المميزة “.
ومن الجدير بالذكر، أن منصة أبشر تمكن حاملي الإقامة المميزة والمستثمرين من تنفيذ خدماتهم؛ حيث تشمل خدمات الإقامة المميزة، تأشيرة الخروج والعودة، وتحديث معلومات الجواز ” قريباً “.
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